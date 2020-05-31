Жительница Приморья просит помощи в поисках пропавшего водолаза

31 Май 2020 2020-05-31T07:30:51+03:00

О мужчине ничего не известно уже сутки. Фото: fatalityvdk2.0

Женщина рассказала, что муж знакомой не вернулся с погружения

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Помощи в поисках пропавшего водолаза попросила жительница Приморья. Мужчина ушел на погружение, но домой так и не вернулся. Сейчас информацию стараются распространить в социальных сетях.

В инстаграм-паблике fatalityvdk2.0 появилась публикация о том, что в Приморье пропал водолаз. Автор сообщение попросила выложить информацию в ленту, рассказав, что мужчина является мужем ее знакомой.

«Дело такое, вчера в районе 16:00 у знакомой пропал муж, работает водолазом , ушёл на погружение и по сей час нет ни каких вестей, обратились в МЧС и полицию, но пока что тишина, если есть возможность выложить в ленту его фото и координаты».

Официальной информации о поисках мужчины пока не было.

ИСТОЧНИК KP.RU