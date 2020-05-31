2020-05-31T08:25:44+03:00
Происшествия

Вор-домушник пойдет под суд за серию краж в Приморье

Мужчина проникал в квартиры и выносил деньги, технику и ювелирные изделия
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Мужчине может грозить до 6 лет лишения свободыМужчине может грозить до 6 лет лишения свободы
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Жителя Уссурийска ожидает суд за серию краж. Мужчина также попался на хранении наркотиков. Он может отправиться в колонию на шесть лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

36-летний житель Уссурийска обвиняется в трех квартирных кражах и в хранении наркотиков. Мужчина орудовал в 2018 году с декабря по сентябрь. Он проникал в жилище через незапертые двери и выносил все ценное, что попалось под руку – деньги, технику и украшения. В одну из квартир он влез, выставив раму деревянного окна. Общая сумма причиненного ущерба превысила 83 тысячи рублей.

Когда мужчина был задержан, выяснилось, что он также является фигурантом дела о хранении наркотических веществ. Он был уличен в хранении масла каннабиса (гашишного масла) массой более 3 граммов. Уголовные дела были объединены в единое производство.

Сейчас оно направлено в суд. Фигуранту дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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