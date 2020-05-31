2020-05-31T09:15:43+03:00
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Приморье составило почти две тысячи человек

За минувшие сутки число зараженных вновь превысило число выздоровевших
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Число заболевших вновь превысило число выздоровевшихЧисло заболевших вновь превысило число выздоровевших
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Число граждан, заболевших коронавирусной инфекцией в Приморье с начала пандемии, приблизилось к двум тысячам человек. За последние сутки COVID-19 был подтвержден у 52 человек. Итого по состоянию на 31 мая 1995 приморцев заболели коронавирусом с начала эпидемии, 1075 человек выздоровели. Отмечается, что за последние сутки количество заболевших превысило количество выздоровевших - 52 и 34 человека соответственно, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

В течение недели сотрудники Роспотребнадзора фиксировали единичные случаи заболевания в сетевых продовольственных магазинах, на предприятиях пищевой промышленности,а также в детских дошкольных учреждениях. По всем случаям оперативно проводится эпидемиологическое расследование с определением круга контактных лиц, их лабораторное обследование, а также принимаются меры по закрытию учреждений для недопущения распространения инфекции.

«Мы еще раз подчеркиваем – руководителям учреждений независимо от форм собственности необходимо неукоснительно выполнять требования мер безопасности: проводить термометрию сотрудникам, соблюдать масочный и дезинфекционный режимы, обеспечить социальное дистанцирование, чтобы не допустить новых очагов заболевания», – напоминают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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