Количество заболевших коронавирусом в Приморье составило почти две тысячи человек

31 Май 2020 2020-05-31T09:15:43+03:00

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Число граждан, заболевших коронавирусной инфекцией в Приморье с начала пандемии, приблизилось к двум тысячам человек. За последние сутки COVID-19 был подтвержден у 52 человек. Итого по состоянию на 31 мая 1995 приморцев заболели коронавирусом с начала эпидемии, 1075 человек выздоровели. Отмечается, что за последние сутки количество заболевших превысило количество выздоровевших - 52 и 34 человека соответственно, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

В течение недели сотрудники Роспотребнадзора фиксировали единичные случаи заболевания в сетевых продовольственных магазинах, на предприятиях пищевой промышленности,а также в детских дошкольных учреждениях. По всем случаям оперативно проводится эпидемиологическое расследование с определением круга контактных лиц, их лабораторное обследование, а также принимаются меры по закрытию учреждений для недопущения распространения инфекции.

«Мы еще раз подчеркиваем – руководителям учреждений независимо от форм собственности необходимо неукоснительно выполнять требования мер безопасности: проводить термометрию сотрудникам, соблюдать масочный и дезинфекционный режимы, обеспечить социальное дистанцирование, чтобы не допустить новых очагов заболевания», – напоминают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU