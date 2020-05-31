Число выздоровевших от COVID-19 приморцев стало меньше, чем заболевших за последние сутки
За последние сутки число приморцев, которые смогли справиться с коронавирусной инфекцией, стало вновь меньше, чем количество заболевших. По данным оперативного штаба, диагноз COVID-19 был подтвержден у 52 человек. Выздоровели от заболевания 34 человека, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
Если ранее регион стабильно показывал позитивную тенденцию, то за последние сутки картина изменилась. Так, по состоянию на 31 мая - 1995 приморцев заболели коронавирусом с начала эпидемии, 1075 человек выздоровели. Количество летальных случаев не изменилось – 19 человек.
Региональный Роспотребнадзор просить руководителям учреждений региона независимо от форм собственности неукоснительно выполнять требования мер безопасности: проводить термометрию сотрудникам, соблюдать масочный и дезинфекционный режимы, обеспечить социальное дистанцирование, чтобы не допустить новых очагов заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU