Число выздоровевших от COVID-19 приморцев стало меньше, чем заболевших за последние сутки

31 Май 2020 2020-05-31T09:23:18+03:00

На данный момент с вирусом смогли справиться 1075 человек Фото: Сергей БАЛАНОВ

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За последние сутки число приморцев, которые смогли справиться с коронавирусной инфекцией, стало вновь меньше, чем количество заболевших. По данным оперативного штаба, диагноз COVID-19 был подтвержден у 52 человек. Выздоровели от заболевания 34 человека, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Если ранее регион стабильно показывал позитивную тенденцию, то за последние сутки картина изменилась. Так, по состоянию на 31 мая - 1995 приморцев заболели коронавирусом с начала эпидемии, 1075 человек выздоровели. Количество летальных случаев не изменилось – 19 человек.

Региональный Роспотребнадзор просить руководителям учреждений региона независимо от форм собственности неукоснительно выполнять требования мер безопасности: проводить термометрию сотрудникам, соблюдать масочный и дезинфекционный режимы, обеспечить социальное дистанцирование, чтобы не допустить новых очагов заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU