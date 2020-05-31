Человеческие останки нашли в подвале заброшенного здания в Приморье

31 Май 2020 2020-05-31T10:28:05+03:00

Мужчину забили до смерти, после чего решили избавиться от тела с помощью огня

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Останки мужчины были обнаружены в подвале заброшенного здания в поселке Пограничный. Злоумышленники пытались избавиться от тела с помощью огня. Сейчас подозреваемые задержаны, сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, убийство произошло в ноябре прошлого года. Подозреваемые сначала избивали мужчину руками и ногами, после чего в ход пошел металлический предмет и кирпичи. От полученных травм несчастный скончался. Чтобы скрыть притупление, злоумышленники сначала скинули тело со второго этажа здания, после чего сбросили его в вентиляционную шахту. Однако и этого им показалось мало. Останки мужчины подозреваемые закидали мусором, старыми покрышками, после чего подожгли.

Однако 19 апреля этого года фрагменты тела были найдены. В ходе расследования была установлена личность погибшего, а также лиц, причастных к преступлению.

Выяснилось, что мотивом стала кража. Потерпевший, якобы, признался о совершенной ранее краже, в которой участвовали и подозреваемые.

Сейчас все фигуранты дела заключены под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU