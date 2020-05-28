«Ростелеком» определил победителей регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» на Дальнем Востоке

28 Май 2020 2020-06-01T06:29:36+03:00

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«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа IX конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» на Дальнем Востоке. Мероприятие прошло в формате онлайн. Посмотреть трансляцию с награждения можно в видеохостинге Youtube.

В 2020 году в конкурсе принял участие 91 дальневосточник, подано 139 работ. Это намного больше, чем в предыдущие годы. Например, в 2019 году в конкурсе участвовало 65 дальневосточных журналистов и блогеров, которые заявили 115 работ.

Больше всего материалов поступило от корреспондентов из Хабаровского края, Приморского края и Якутии. Самая востребованная номинация — «Интернет-СМИ», в нее уже пятый год подряд заявляется больше всего публикаций.

Основной задачей конкурса является привлечение региональных СМИ и блогеров к освещению инновационных технологий и сервисов и их применению в разных сферах жизни общества.

«Информационные технологии играют ключевую роль в жизни и развитии общества. Безусловно, благодаря качественному освещению этой темы, ярким статьям и сюжетам технологии становятся ближе, понятнее и доступнее.

С каждым годом цифровизация всех сфер жизни ускоряется, особенно показательным стало начало этого года, когда мы все вынужденно оказались в изоляции. Естественно, это влияет и на количество работ. С каждым годом мы получаем больше материалов, так как появляются новые технологии и цифровые сервисы. Уверен, что следующий год станет еще более показательным, так как уже сейчас мы вышли на новую ступень в применении технологий. И уже с нее будем двигаться дальше.

Благодарю всех, кто принял участие в конкурсе, и кто грамотно и компетентно освещает столь непростую, но важную тему информационных технологий. Вместе мы делаем цифровое будущее ближе», — сказал Александр Логинов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Жюри дальневосточного этапа конкурса выбрало лучшие работы в четырех номинациях — «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа и блогеры». Также журналистам вручили специальные призы за освещение важных тем и событий.

Победители в номинации «Печатная пресса»:

• 1 место — Олег Клименко, «Дальний Восток в цифровом формате» (Владивосток, ОАО «Издательская компания «Золотой Рог»);

• 2 место — Ольга Ильченко, «Шаг в будущее: Общество стоит на пороге перехода от автоматизации к «Умному дому» (Владивосток, КГАУ «Приморская газета»);

• 3 место — Татьяна Лукина, «Девайс козе на шею» (Южно-Сахалинск, ОАУ «Издательский дом «Губернские Ведомости»).

В номинации «Радио и телевидение»:

• 1 место — Залина Корбанова, «Высокоскоростной интернет приходит в отдалённые села Камчатки» (Петропавловск-Камчатский, КГАУ «Информационое агентство «Камчатка»);

• 2 место — Анна Мартяшкина, «Строительство ВОЛС на Чукотку» (Анадырь, филиал ВГТРК ГТРК «Чукотка»);

• 3 место — Надежда Луценко, «Телемедицина идет на Колыму» (Магадан, ВГТРК ГТРК «Магадан»).

В номинации «Интернет-СМИ и информационные агентства»:

• 1 место — Юлия Шадрина, «IT в Якутии» (Якутск, ГБУ РС(Я) НВК «Саха»);

• 2 место — Евгений Белолипецкий, «От умного дома до безопасного города» (Благовещенск, «АСН24.РУ – Амурская служба новостей»);

• 3 место — Анна Ленская, «Южно-Сахалинск — безопасный город: сотни видеокамер, почти 300 миллионов рублей и большие планы» (Южно-Сахалинск, ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости»).

В номинации «Социальные медиа и блогеры»:

• 1 место — Святослав Шевченко, «Прогноз от Ростелекома: когда Россию накроет "Всевидящее око"» (Благовещенск, видеоблог «Святослав ПРЕСС»);

• 2 место — Евгений Ващенко, «Биометрия по-русски» (Владивосток, Zeka.Su)

• 3 место — Сергей Мингазов, «Wink с «Хамсой» и «дятлы клавиатуры» (Хабаровск, Портал «Ригма.Инфо»)

Специальным призом «За оригинальность темы» была отмечена Кюннэй Еремеева за материал «Язык будущего: От оцифровки словаря – к искусственному интеллекту» (Республика Саха (Якутия). «За профессионализм и плодотворное сотрудничество» награжден Максим Бордаков, сюжет «Ростелеком и Дальневосточный медиасаммит. Серия интервью» (Приморский край).

Подведение итогов федерального этапа конкурса состоится летом 2020 года. Также будут объявлены победители в специальных номинация. Компания NEC оценит и наградит работы по направлению 5G, «Ростелеком» – материалы по теме «Кибербезопасность». Еще в одной номинации — «Цифровая экономика» — победителей определит портал «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ИА ТАСС.

Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.

ИСТОЧНИК KP.RU