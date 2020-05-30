В Первореченском районе Владивостока волонтеры подарили настоящий праздник ветеранам, несмотря на режим самоизоляции

30 Май 2020 2020-06-02T13:39:22+03:00

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Подготовка к масштабному празднованию Дня Победы во Владивостоке началась еще за два месяца до наступления 9 Мая. Депутат Думы города Владивостока Сергей Бочин совместно с фондом социально-общественного развития «Наш район», который он поддерживает и курирует, разработали и провели комплекс мероприятий, посвященных этому великому празднику.

Но так случилось, что такая значимая для всех, особенно для ветеранов дата, омрачилась сложной эпидемией, из-за которой ввели режим самоизоляции. Многие мероприятия отменены или перенесены, а люди не смогли покинуть свои дома, чтобы лично поздравить ветеранов.

На протяжении всей акции люди с ограниченными физическими возможностями, проживающие в Первореченском районе, получали горячие обеды.

Но из любой сложной ситуации есть выход. Волонтеры, предприниматели, представители фонда «Наш район» совместно с партией «Единая Россия» при содействии сети ресторанов «Токио» поддержали горожан старшего поколения и устроили акцию «Ты не один»: ветеранам Великой Отечественной Войны, людям с ограниченными физическими возможностями, проживающим в Первореченском районе, предоставлялись горячие обеды. Акция продлилась до 29 мая.

Поддержали волонтеры фонда и традицию адресных поздравлений ветеранам войны.

Депутат Думы города Владивостока Сергей Бочин организовал празднование Дня Победы для ветеранов на своем округе № 5 прямо во дворе микрорайона. Жители домов вместе пели песни военных лет. И тут без главной песни «День Победы», конечно же, не обошлось. А еще звучали тематические музыкальные и поэтические композиции в исполнении солистов ансамбля «Завалинка» фонда «Наш Район». Поддержали волонтеры фонда и традицию адресных поздравлений ветеранам войны. Все герои Великой Победы получили праздничные наборы.

Даже несмотря на ограничительные режимы представителям фонда «Наш район» удалось устроить настоящий праздник.

«Великая Победа прочно вплетена в историю нашего народа, - сказал депутат. - Без нее не было бы сегодняшней России. За годы мира выросли новые поколения, которые знают о войне по книгам и фильмам. Поэтому, так ценно, что рядом с нами вы - ветераны, труженики тыла, дети войны. Только вы сегодня способны рассказать правду и показать молодежи, что такое подвиг и труд. Спасибо, наши дорогие ветераны, за ваш невероятный подвиг. Спасибо за то, что пережили и выжили в годы войны. Спасибо, что помогали фронту. Живите еще долгие и долгие годы, делитесь своей мудростью и учите молодых быть всегда честными, патриотичными, смелыми и справедливыми!».

ИСТОЧНИК KP.RU