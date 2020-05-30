2020-06-02T13:39:22+03:00
Общество

В Первореченском районе Владивостока волонтеры подарили настоящий праздник ветеранам, несмотря на режим самоизоляции

Весь комплекс мероприятий подготовили и провели волонтеры фонда социально-общественного развития «Наш район»
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Волонтеры, предприниматели, представители фонда «Наш район» совместно с партией «Единая Россия» при содействии сети ресторанов «Токио» устроили акцию «Ты не один».Волонтеры, предприниматели, представители фонда «Наш район» совместно с партией «Единая Россия» при содействии сети ресторанов «Токио» устроили акцию «Ты не один».
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Подготовка к масштабному празднованию Дня Победы во Владивостоке началась еще за два месяца до наступления 9 Мая. Депутат Думы города Владивостока Сергей Бочин совместно с фондом социально-общественного развития «Наш район», который он поддерживает и курирует, разработали и провели комплекс мероприятий, посвященных этому великому празднику.

Но так случилось, что такая значимая для всех, особенно для ветеранов дата, омрачилась сложной эпидемией, из-за которой ввели режим самоизоляции. Многие мероприятия отменены или перенесены, а люди не смогли покинуть свои дома, чтобы лично поздравить ветеранов.

На протяжении всей акции люди с ограниченными физическими возможностями, проживающие в Первореченском районе, получали горячие обеды.

На протяжении всей акции люди с ограниченными физическими возможностями, проживающие в Первореченском районе, получали горячие обеды.

Но из любой сложной ситуации есть выход. Волонтеры, предприниматели, представители фонда «Наш район» совместно с партией «Единая Россия» при содействии сети ресторанов «Токио» поддержали горожан старшего поколения и устроили акцию «Ты не один»: ветеранам Великой Отечественной Войны, людям с ограниченными физическими возможностями, проживающим в Первореченском районе, предоставлялись горячие обеды. Акция продлилась до 29 мая.

Поддержали волонтеры фонда и традицию адресных поздравлений ветеранам войны.

Поддержали волонтеры фонда и традицию адресных поздравлений ветеранам войны.

Депутат Думы города Владивостока Сергей Бочин организовал празднование Дня Победы для ветеранов на своем округе № 5 прямо во дворе микрорайона. Жители домов вместе пели песни военных лет. И тут без главной песни «День Победы», конечно же, не обошлось. А еще звучали тематические музыкальные и поэтические композиции в исполнении солистов ансамбля «Завалинка» фонда «Наш Район». Поддержали волонтеры фонда и традицию адресных поздравлений ветеранам войны. Все герои Великой Победы получили праздничные наборы.

Даже несмотря на ограничительные режимы представителям фонда «Наш район» удалось устроить настоящий праздник.

Даже несмотря на ограничительные режимы представителям фонда «Наш район» удалось устроить настоящий праздник.

«Великая Победа прочно вплетена в историю нашего народа, - сказал депутат. - Без нее не было бы сегодняшней России. За годы мира выросли новые поколения, которые знают о войне по книгам и фильмам. Поэтому, так ценно, что рядом с нами вы - ветераны, труженики тыла, дети войны. Только вы сегодня способны рассказать правду и показать молодежи, что такое подвиг и труд. Спасибо, наши дорогие ветераны, за ваш невероятный подвиг. Спасибо за то, что пережили и выжили в годы войны. Спасибо, что помогали фронту. Живите еще долгие и долгие годы, делитесь своей мудростью и учите молодых быть всегда честными, патриотичными, смелыми и справедливыми!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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