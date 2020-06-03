Расчитывать стоимость аренды пляжей Владивостока с помощью спутников предлагают в ДВФУ

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:21:26+03:00

Величина ставки будет меняться в зависимости посещаемости, на которую влияют погода, время года, сезоны цветения водорослей, эпидобстановка и других факторов

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Школа экономики и менеджмента и Центр проектной деятельности Дальневосточного федерального университета собираются создать сервис расчета арендной ставки пляжей Владивостока. Стоимость аренды будет корректироваться с помощью технологий спутникового дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и данных сотовых операторов. Значение арендной ставки будет зависеть от периодов высокой и низкой активности посетителей пляжей, погоды, времени года, сезона цветения водорослей и других факторов, влияющих на доходы предпринимателей. Модель создадут на примере пляжей бухт Стеклянная и Аякс. С помощью сервиса также можно будет отследить неправомерное использование земли и незаконное строительство, сообщает пресс-служба ДВФУ.

— Владивосток известен своими пляжами, они — наше природное достояние и должны украшать город, но предпринимателям надо понимать, что их вложения будут окупаться, — объясняет заместитель директора по науке и инновациям ШЭМ ДВФУ Елена Тюрина.

По ее словам, действующая сейчас система арендных ставок основана преимущественно на информации о кадастровой стоимости земли, плата взимается фиксировано, вне зависимости от внешних факторов. Объективные спутниковые снимки с разрешением 30 сантиметров на пиксель и данные сотовых операторов станут основой для расчета справедливой арендной нагрузки.

Этот проект стартовал с экономического исследования, в результате которого выяснилось: люди согласны платить за сохранение природных благ, когда они видят изменения к лучшему. Сейчас ученые разрабатывают теоретическую модель, которая ляжет в основу расчета динамической арендной ставки.

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ИСТОЧНИК KP.RU