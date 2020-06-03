2020-06-03T13:15:20+03:00
Общество

Синоптики уточнили, какие районы Приморья больше всего пострадают от дождей 4 и 5 июня

Центральные и восточные районы Приморья примут на себя основной удар циклона
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Синоптики уточнили, какие районы Приморья больше всего пострадают от надвигающихся дождейСиноптики уточнили, какие районы Приморья больше всего пострадают от надвигающихся дождейФото: Алексей САМУСЬКОВ
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В Приморье уже в этот четверг, 4 июня, активный циклон принесет обильные осадки по всему краю. Смещение циклона над территорией края вызовет наибольшие осадки в центральных и восточных районах края, сообщает "Примпогода".

Дожди будут лить на всей территории края на протяжении всего четверга, 4 июня. Но из-за смещения циклона больше всего осадков выпадет в центральных и восточных районах Приморского края. В отдельных районах даже прогремят грозы и усилится ветер. Основной удар стихии на себя примут Артемовский, Дальнегорский и Лесозаводский городские округа, Чугуевский, Анучинский, Яковлевский, Красноармейский, Пожарский, Дальнереченский, Кировский, Кавалеровский, Ольгинский и Тернейский районы. Ожидается, что в этих территориях выпадет до 50 миллиметров осадков за 12 часов и менее.

В пятницу, 5 июня стихия продолжит свой разгул на территории Приморья. В частности во Владивостоке ночью уплотнится облачность, начнется дождь и усилится ветер.

Из-за дождей на дорогах Приморья повысится риск ДТП. Жителей просят отказаться от поездок на дальние расстояния. Синоптики не исключают и перебоев в работе системы ЖКХ, а на реках края ожидается подъем воды на 0,2-0,6 м, а на реках бассейна Уссури вода и вовсе может подняться до 1,4 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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