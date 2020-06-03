Грозит ли Перинатальному центру в Приморье закрытие
Ряд СМИ распространил 3 июня информацию от Судебно-экспертной палаты РФ о том, что Перинатальный центр во Владивостоке может быть закрыт. По словам руководителя медучреждения, данные сведения не соответствуют действительности.
«Никакой угрозы закрытия Перинатального центра нет. У нас просто продолжаются затянувшиеся судебные разбирательства с генподрядчиком и субподрядчиком. В ходе эксплуатации здания Приморского перинатального центра, действительно, был выявлен ряд скрытых дефектов и недостатков строительных работ.
Наше учреждение обратилось в Арбитражный суд Приморского края с соответствующим заявлением к генподрядчику «Приморкрайстрой» и субподрядчику «ЯВ-Строй» об устранении выявленных недостатков строительных работ. Суд первой инстанции наши требования удовлетворил, однако апелляционная инстанция по итогам проведения новой строительной судебной экспертизы решение Арбитражного суда Приморского края отменила.
Не согласившись с выводами экспертов при повторной экспертизе, мы подали кассационную жалобу в окружной суд в Хабаровске. Рассмотрение этой жалобы назначено на 1 июля, слушания будут проводиться дистанционно. Учреждение продолжает свою работу в штатном режиме, закрытия центра либо его отделений в связи с этим не планируется, оснований для этого нет никаких, мы работаем в штатном режиме», - прокомментировала главный акушер-гинеколог Приморья, главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева.
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ИСТОЧНИК KP.RU