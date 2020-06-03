2020-06-03T18:59:09+03:00
Общество

Важное заявление Олега Кожемяко по ситуации с COVID-19: нельзя пускать ситуацию на самотек

Губернатор приморья отметил, что нужно усилить борьбу с коронавирусом, чтобы Приморье скорее вернулось к привычному ритму жизни
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Важное заявление Олега Кожемяко по ситуации с COVID-19: нельзя пускать ситуацию на самотекВажное заявление Олега Кожемяко по ситуации с COVID-19: нельзя пускать ситуацию на самотекФото: primorsky.ru
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Во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Приморья Олег Кожемяко сделал важное заявление по поводу скорейшего возврата приморцев к привычному ритму жизни.

«Наша задача – сделать все, чтобы дать возможность людям выйти на работу, открыть предприятия, вернуться к привычному образу жизни. Поэтому так важно сегодня соблюдение режима повышенной готовности, всех требований, разработанных Роспотребнадзором. Если пустим это на самотек, вся наша ежесуточная работа на протяжении полутора месяцев может оказаться напрасной», – подчеркнул Олег Николаевич.

В ходе заседания штаба были озвучены новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Так за сутки количество успешно прошедших лечение от коронавируса приморцев вновь превысило число заболевших – 63 против 52. В случае, если такая позитивная тенденция сохранится и в ближайшее время, Приморский край может полностью завершить первый этап снятия ограничений и приступить к поэтапному снятию остальных рамок.

Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо усилить работу по направлениям борьбы с COVID-19, чтобы Приморье как можно быстрее перешло к привычному ритму жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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