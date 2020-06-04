Приморье и АСИ обновили соглашение о сотрудничестве

4 Июнь 2020 2020-06-04T00:29:48+03:00

Губернатор края заявил, что партнерство с Агентством стратегических инициатив для региона очень важно

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Приморский край и автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» продлили соглашение о сотрудничестве. В режиме видеосвязи 3 июня соответствующий документ подписали генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и Губернатор Приморья Олег Кожемяко в среду.

— Обновили наше с вами соглашение, хотели бы в новом для нас формате его подписать и, конечно, обсудить основные направления сотрудничества, — обратилась Светлана Чупшева к Олегу Кожемяко.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, соглашение регламентирует принципы и условия сотрудничества сторон, направленного на содействие улучшению инвестиционного климата, развитие социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере малого и среднего предпринимательства и в социальной сфере, в том числе с помощью реализации общественно значимых проектов и инициатив на территории Приморского края.

— Для нас очень важно партнерство с Агентством стратегических инициатив. Вместе мы разрабатывали и внедряли лучшие практики по созданию комфортных условий для ведения бизнеса в Приморье, что позволило нам подняться в Нацрейтинге инвестклимата на 21 пункт в прошлом году, — заявил Олег Кожемяко.

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ИСТОЧНИК KP.RU