2020-06-04T00:56:01+03:00
Общество

Новейший корвет, построенный для ТОФ, отправился из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток

В конце июня корабль «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» получит экипаж и отправиться на ходовые испытания
Константин МИХАЙЛОВ
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Фото: сайт Министерства обороны РФФото: сайт Министерства обороны РФ
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Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный для Тихоокеанского флота, выведен с территории Амурского судостроительного завода (АСЗ) на транспортном доке «Зея», сообщила пресс-служба ТОФ. Корабль взял курс на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке.

Сообщается, что по пути следования речные буксиры заменят на морские. Они обеспечат транспортировку корвета до Японского моря.

«Официальное заселение экипажа на корабль состоится в конце июня после прибытия корвета во Владивосток, где пройдут заводские ходовые и государственные испытания», — уточняет пресс-служба Минобороны.

Планируется, что корвет «Алдар Цыденжапов» войдет в состав Тихоокеанского флота до конца года.

СПРАВКА:

Корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был заложен на Амурском судостроительном заводе 22 июля 2015 года. 12 сентября 2019 года закончился стапельный период строительства, корабль был выведен из цеха и поставлен к достроечному пирсу. 15 мая 2020 года на корвете начались швартовные испытания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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