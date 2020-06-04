2020-06-04T02:00:01+03:00
Общество

Приморцы будут поправлять Конституцию на свежем воздухе

Участки для проведения плебисцита будут устроены в крае не в помещениях, а на улицах
Константин МИХАЙЛОВ
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Плебисцит по поправкам к Конституции РФ назначен на 1 июляПлебисцит по поправкам к Конституции РФ назначен на 1 июляФото: Артем КИЛЬКИН
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В городах и районах Приморского края оборудуют специальные открытые площадки для проведения голосования по поправкам в Конституцию России. Этот вопрос обсудили на очередном заседании оперативного штаба. Роспотребнадзор уже направил в муниципалитеты согласованные с Центральной избирательной комиссией РФ рекомендации по проведению голосования — для избирательных комиссий, участников голосования, наблюдателей и представителей СМИ.

Рекомедуется, в досрочный период голосования в регионе оборудовать площадки на открытом воздухе перед входом в здания территориальных избирательных участков или в непосредственной близости от них. Разрешается использовать имеющиеся на территории навесы и веранды, устанавливать армейские палатки, тенты или другие приспособления, которые защитят людей от неблагоприятных погодных условий.

На подходе к месту для голосования предполагается организовать температурный контроль граждан. Для соблюдения «социальной дистанции» на площадках должны нанести разметку. На расстоянии не менее 1,5 метра рекомендуется располагать всю мебель и технологическое оборудование, в том числе столы членов избиркома, стационарные ящики и кабины для голосования, стулья для наблюдателей и представителей СМИ. На месте голосования и вблизи них должны быть размещены специальные информационные стенды (памятки) с рекомендациями по профилактике заражения инфекцией.

— Мы еще отдельно проведем селектор по этой теме после того, как будет принято решение об обеспечении граждан средствами индивидуальной защиты на участках, установке палаток, обеспеченных электроэнергией, связью, — сообщил Губернатор.

Приморцы смогут принять участие в голосовании по предлагаемым изменениям в Конституцию РФ в основной день проведения плебисцита — 1 июля, а также досрочно, с 25 по 30 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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