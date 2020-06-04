Сразу четыре машины «догнали» друг друга на проспекте 100-летия Владивостока

4 Июнь 2020 2020-06-04T02:30:14+03:00

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ДТП с участием нескольких автомашин произошло в районе дома № 57 на проспекте 100-летия Владивостока. 34-летний водитель автомашины Subaru Forester, ехал со стороны улицы Русской в направлении улицы Постышева и не выдержал безопасную дистанцию доидущего впереди Nissan Teana. От удара «тиана» столкнулась с Honda Insight, та в свою очередь ударила автомашину Toyota Ractis.

На место происшествия прибыли наряд автоинспекторов и бригада скорой медицинской помощи. Медики госпитализирована 22-летнюю пассажирку «хонды». По данным пресс — службы ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку, другие участники аварии не пострадали, но машины получили повреждения. Опьянения у автомобилиста, виновного в происшествии, не выявлено. Водитель Subaru Forester имеет водительский стаж 5 лет, к административной ответственности в этом году за нарушение ПДД не привлекался.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU