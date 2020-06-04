2020-06-04T03:39:12+03:00
Происшествия

Накренившаяся на мосту во Владивостоке опора уличного освещения напугала автомобилистов

Фонарь угрожающе завис на перилах, на место ЧП пригнали кран
Милана СОКОЛ
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Сильный ветер повредил опору уличного освещения. Фото: Виктор Ф.Сильный ветер повредил опору уличного освещения. Фото: Виктор Ф.
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Фото с опорой уличного освещения, которая того и гляди упадет с Рудневского моста во Владивостоке, прислали читатели «Комсомолки». Как уверяют очевидцы, фонарь завалился на перила вчера вечером. Покосившаяся конструкция с утра напугала многих автолюбителей, снимки появились и в популярной автомобильной группе города.

– Главное, чтобы не успел вниз упасть, а то может беда приключиться, – забеспокоились местные жители.

Фонарь завис на перилах. Фото: Виктор Ф.

Фонарь завис на перилах. Фото: Виктор Ф.

К счастью, падение опоры оперативно предотвратили специалисты. На место ЧП подъехала машина аварийной службы в сопровождении крана.

– Опора наклонилась от сильного ветра. Туда оперативно выехала бригада МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей». К этому моменту опору полностью восстановили, – прокомментировала пресс-служба мэрии Владивостока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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