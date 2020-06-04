Приморцы научились экономить на связи: большинство абонентов выбирают тарифы «три в одном»

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:55:19+03:00

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В мае этого года зафиксирован рост популярности конвергентных тарифов, включающих несколько услуг связи, уже 65% новых абонентов МТС в Находке, Уссурийске и Лесозаводске подключили тарифные планы «Весь МТС» и «Весь МТС Супер», включающие сразу три услуги: домашний интернет, цифровое ТВ и мобильную связь.В то время как, в мае 2019 годатаких пользователей было чуть более 40%.

«Такие тарифы значительно выгоднее, чем подключение каждой услуги отдельно: они позволяют абонентам экономить на связи до 40% каждый месяц. В период самоизоляции потребность в качественной, но при этом доступной, связи ставится базовой – людям необходимо работать, учиться, общаться с близкими и заказывать товарыонлайн. Поэтому с апреля мы улучшили наполнениевсех тарифных планов: бесплатно увеличили скорости домашнего Интернета до 100 Мбит/с, первый месяц использования услуг сделали бесплатным,добавили актуальные контентные сервисы на льготных условиях – МТС ТВ, МТС Music, МТС Фитнес и другие. Также в Приморье вырос уровенькультуры потребленияуслуг связи – абоненты научились сравнивать предложения операторов и выбирать наиболее подходящие», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

В целом, аналитики МТС зафиксировали в мае 2020 года рост количества заявок на подключение услуг домашнего интернета и телевидения в Приморье – по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос более чем на 15%.