2020-06-06T13:16:29+03:00
Общество

В Приморье водитель автовоза угодил в аварию, но сумел спасти груз иномарок

После столкновения с микрогрузовиком автовоз выехал за пределы дороги, но его водителю удалось минимизировать урон
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Приморье водитель автовоза угодил в аварию, но сумел спасти груз иномарокВ Приморье водитель автовоза угодил в аварию, но сумел спасти груз иномарок
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Сегодня, 6 июня, в Приморье столкнулись микрогрузовик и автовоз, груженый иномарками. Ценный груз удалось спасти, водитель отделался лишь несколькими царапинами.

ДТП произошло недалеко от села Вольно-Надеждинское. На перекрестке столкнулись микрогрузовик и автовоз, груженый иномарками. После аварии большегруз выехал за пределы проезжей части. Водитель сумел выправить, казалось бы, безвыходную ситуацию.

Кабина автовоза хоть и оказалась в кювете, но груз был спасен

Кабина автовоза хоть и оказалась в кювете, но груз был спасен

Кабина автовоза хоть и оказалась в кювете, но груз был спасен - минимальный ущерб получила лишь одна иномарка. Шофер также отделался несколькими ссадинами и легким испугом. А вот элементы дорожной инфраструктуры - ограждения и бордюр - придется восстанавливать.

Автовоз съехал в кювет после столкновения с микрогрузовиком

Автовоз съехал в кювет после столкновения с микрогрузовиком

В обстоятельствах аварии предстоит разобраться полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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