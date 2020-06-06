В Приморье водитель автовоза угодил в аварию, но сумел спасти груз иномарок
Сегодня, 6 июня, в Приморье столкнулись микрогрузовик и автовоз, груженый иномарками. Ценный груз удалось спасти, водитель отделался лишь несколькими царапинами.
ДТП произошло недалеко от села Вольно-Надеждинское. На перекрестке столкнулись микрогрузовик и автовоз, груженый иномарками. После аварии большегруз выехал за пределы проезжей части. Водитель сумел выправить, казалось бы, безвыходную ситуацию.
Кабина автовоза хоть и оказалась в кювете, но груз был спасен
Кабина автовоза хоть и оказалась в кювете, но груз был спасен - минимальный ущерб получила лишь одна иномарка. Шофер также отделался несколькими ссадинами и легким испугом. А вот элементы дорожной инфраструктуры - ограждения и бордюр - придется восстанавливать.
Автовоз съехал в кювет после столкновения с микрогрузовиком
В обстоятельствах аварии предстоит разобраться полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU