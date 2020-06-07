Жара придет в Приморье в понедельник

7 Июнь 2020 2020-06-07T03:13:27+03:00

По мнению главного метеоролога края, лето будет "не совсем типичным"

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В понедельник, 8 июня, континентальные районы Приморья окажутся в теплом секторе циклона, который будет смещаться над континентом. Как сообщает Примгидромет, в крае установится жаркая погода. Днем воздух прогреется до +24...+31 °C, а в отдельных районах до +35 °C. Станут выше и ночные температуры, +8...+17 °C.

В прибрежных районах региона на погоду будет оказывать действие гребень япономорского антициклона: с южными ветрами начнет поступать прохладный морской воздух, появятся очаги тумана. Дневная температура будет ниже континентальной +15...+22 °C, а местами еще прохладнее.

Начало недели во Владивостоке пройдет с переменной облачностью, без существенных осадков. В понедельник днем +16...+19 °C. В следующие дни на 2–3 градуса выше. В ночные часы в пределах +11...+14 °С.

Начальник Примгидромета Борис Кубай назвал наступившее в Приморье лето с точки зрения погоды «не совсем типичным». Тип погоды, который ждет приморцев в наступившем сезоне, по мнению метеоролога, повторяется довольно редко. Он характерен чередованием жарких и дождливых дней.

— За двумя-тремя-четырьмя солнечными, жаркими днями будут идти один-два-три дня (чаще на севере Приморья) с кратковременными дождями и грозами, — сказал Кубай.

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ИСТОЧНИК KP.RU