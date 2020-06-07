2020-06-07T04:43:15+03:00
Общество

Наши в Японии все не кончаются: новый авиарейс Токио — Владивосток намечен на 9 июня

9 июня из аэропорта Ханэда планируют вывезти очередную партию россиян
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: аэропорт ВладивостокаФото: аэропорт ВладивостокаФото: Сергей БАЛАНОВ
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О следующем вывозном авиарейсе для граждан России из Японии сообщило в посольство Российской Федерации в Токио на своей странице в Facebook. Перелет планируется осуществить 9 июня.

Борт покинет Токио в 14:05 по местному времени (08:05 мск). Сообщается, что этот перелет возможен только для тех, кто проживает в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Камчатском крае, Магаданской области, Приморском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе.

В Telegram-канале, специально созданном Минкомсвязи РФ для информирования о вывозе россиян из-за рубежа, уточняется, что рейс вылетит из аэропорта Ханэда, а выполнит его авиакомпания «Аврора».

Как обычно министерство делает оговорку «номер рейса, и время уточняются».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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