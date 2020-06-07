Наши в Японии все не кончаются: новый авиарейс Токио — Владивосток намечен на 9 июня
О следующем вывозном авиарейсе для граждан России из Японии сообщило в посольство Российской Федерации в Токио на своей странице в Facebook. Перелет планируется осуществить 9 июня.
Борт покинет Токио в 14:05 по местному времени (08:05 мск). Сообщается, что этот перелет возможен только для тех, кто проживает в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Камчатском крае, Магаданской области, Приморском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе.
В Telegram-канале, специально созданном Минкомсвязи РФ для информирования о вывозе россиян из-за рубежа, уточняется, что рейс вылетит из аэропорта Ханэда, а выполнит его авиакомпания «Аврора».
Как обычно министерство делает оговорку «номер рейса, и время уточняются».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU