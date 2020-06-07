Больше 3 гектаров конопли залили химикатами полиция и военнослужащие в Приморье

7 Июнь 2020 2020-06-07T05:50:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Уссурийску совместно с военнослужащими отдела ФСБ России по Восточному военному округу обнаружили и уничтожили три очага произрастания дикорастущей маньчжурской конопли. Общая площадь, которую занимало наркосодержащее растение, превышала 32 тысячи квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску, найдены «пятаки» были в окрестностях села Николо-Львовское Уссурийского городского округа, а уничтожили коноплю путем обработки агрохимикатами. Свои действия полиция и военные осуществляли в рамках межведомственной комплексно-профилактической операции «Мак-2020».

Сотрудники уссурийской полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать в органы внутренних дел информацию об очагах произрастания, фактах незаконного культивирования мака и конопли, а также о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков по телефону 8 (4234) 32 16 26 или 122 (с мобильного телефона).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU