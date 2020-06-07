Специфика летних краж в Приморье: воры утащили из квартиры доску для серфинга

7 Июнь 2020 2020-06-07T07:05:42+03:00

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Житель Находки заявил в полицию о краже сапборда (доски для серфинга), оценив стоимость пропажи в 25 тысяч рублей. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что злоумышленники проникли в квартиру на первом этаже, разбив стеклопакет и сломав балконные решетки. Воры забрали алкоголь и сапборд.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали двоих местных нетрезвых граждан. Один из них уже ранее был судим за имущественные преступления. Помимо довольно необычного объекта похищения, в этом деле любопытен и возраст непосредственных участников событий: доску для серфинга украли у 55-летнего мужчины, а похитителями спортинвентаря стали мужчины 47 и 49 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». По этой статье можно лишится свободы на срок до шести лет.

С фигурантов дела взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас полиция проверяет их на причастность к ранее совершенным преступлениям. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

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ИСТОЧНИК KP.RU