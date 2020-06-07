2020-06-07T07:43:38+03:00
Общество

Во Владивостоке пропала «зебра»

Разметка пешеходного перехода возле городского автовокзала исчезла под асфальтом
Никита СЕРГЕЕВ
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"Зебра" для пешеходов закатана в асфальт. Фото: Юлия Пушкина"Зебра" для пешеходов закатана в асфальт. Фото: Юлия Пушкина
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На пешеходном переходе через улицу Русская рядом с автовокзалом Владивостока исчезла разметка. Ее что называется «закатали в асфальт». С одной стороны, судя по откликам в социальных сетях, жители столицы Приморья положительно воспринимают ремонт дорог в городе, которым активно занялась мэрия. Но с другой — снижение уровня безопасности при пересечении оживленной трассы, не вызывает у горожан никакой радости. Владивостокцы сетуют на непродуманность некоторых действий по приведению дорог в порядок.

Горожане рады асфальту и не рады отсутствию разметки. Фото: Юлия Пушкина

Горожане рады асфальту и не рады отсутствию разметки. Фото: Юлия Пушкина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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