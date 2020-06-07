Две школы Владивостока получили новые современные стадионы (ФОТО)

7 Июнь 2020 2020-06-07T08:21:58+03:00

2 пришкольных стадиона готовятся сдать в эксплуатацию в ближайшее время. Фото: сайт администрации Владивостока

Пользоваться спортивными площадками смогут не только школьники, но и все жители окружающих домов

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Во Владивостоке завершается строительство двух пришкольных стадионов: на территории школ № 58 и № 60. Многофункциональные спортплощадки, которые не ремонтировались более 30 лет, реконструированы по заказу городской администрации.

— Перед администрацией города и подрядными организациями стоит очень важная задача — сдать спортивные объекты не только вовремя, но и в надлежащем качестве. Для учащихся и жителей микрорайонов должны быть созданы максимально комфортные условия для занятий спортом, — заявил глава города Олег Гуменюк.

На новом стадионе школы № 58 на улице Чкалова установлены тренажеры и создана игровая площадка, рабочие завершают укладку резинового покрытия и искусственного газона. В эксплуатацию стадион сдадут в этом месяце.

На улице Чкалова. Фото: сайт администрации Владивостока

У школы № 60 на улице Русской на нижнем уровне многофункциональной площадки разместился большой стадион с футбольным, баскетбольным и волейбольным полями и беговыми дорожками. На верхнем уровне находятся полоса препятствий и хоккейная коробка. На стадионе уже завершаются работы по благоустройству и монтаж лестницы межу площадками.

У школы № 60 на улице Русской. Фото: сайт администрации Владивостока

Сообщается, что в свободное от уроков время посещать стадионы смогут все желающие.

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ИСТОЧНИК KP.RU