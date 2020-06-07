Удар ножом получил житель поселка в Приморье, когда накричал на ребенка своей сожительницы

7 Июнь 2020 2020-06-07T08:43:13+03:00

Нетрезвая заступница отправится под суд и, возможно, оставит свое дитя без мамы на несколько лет

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Следственный комитет в Приморье закончил расследование уголовного дела против 27-летней женщины, которая обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В апреле этого года в поселке Краскино Хасанского района нетрезвая женщина взяла в руки нож, когда ее сожитель начал кричать на ее же малолетнего ребенка. Удар ножом был нанесен в живот обидчика. Следствие посчитало, что мужчине нанесен тяжкий вред здоровью.

На данный момент собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба СК СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU