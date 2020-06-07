За сутки в Приморье нашли еще 62 инфицированных коронавирусом

7 Июнь 2020 2020-06-07T09:05:06+03:00

Еще у 62 человек в Приморье найден COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии COVID-19 в регионе заразились 2 375 человек

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62 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировали в Приморье за минувшие сутки, информирует региональный штаб по коронавирусу в воскресенье, 7 июня. Всего с начала пандемии инфекцией в регионе заразились 2 375 человек.

По данным краевого Роспотребнадзора, сейчас под медицинским наблюдением в крае находятся 25 337 приморцев. 2 969 человек живут в обсерваторах. Всего на COVID-19 в Приморье обследовали уже 110 085 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU