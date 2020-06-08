Будет жарко: синоптики обещают в Приморье до +32°C

8 Июнь 2020 2020-06-08T00:22:24+03:00

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В начале новой рабочей недели в Приморье вернулось тепло. 8 июня в крае начнет формироваться два мощных барических образования. Континентальные районы края окажутся в теплом секторе циклона. По прогнозам синоптиков, установится жара. В некоторых районах возможны кратковременные дожди, с утра туман. Как отмечают специалисты портала «Примпогода», днем воздух прогреется до +24…+31 °C, в отдельных районах до +35 °C. Начнут расти и ночные температуры.

В прибрежных районах региона будет прохладней. Под влиянием гребня японского антициклона, сюда с южными ветрами начнет поступать морской воздух. Местами будет туман. Средняя температура днем +15…+22 °C.

Во Владивостоке в понедельник переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман. В городе будет дуть южный ветер, юго-восточный умеренный до сильного, вечером сильный. Воздух прогреется до +16...+18°C, в пригороде до 22°C.

Переменная облачность и без осадков сегодня и в Уссурийске. При южном ветре, столбики термометров поднимутся до +23...+25°C.

В Находке 8 июня без осадков, переменная облачность. Синоптики обещают +18...+20°C и южный ветер.

Температура воды в Амурском залив +15,4°С

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ИСТОЧНИК KP.RU