2020-06-08T00:51:14+03:00
Общество

В Приморье завершены поиски 16-летней Ирины Сокуренко

Девушка пропала в Арсеньеве еще 2 июня
Ярослав ЮРИН
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Поиски девушки завершились успешно. Фото: primpoisk25Поиски девушки завершились успешно. Фото: primpoisk25
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Полиция и волонтеры почти неделю искали 16-летнюю девушку-подростка. Юная особа самовольно ушла из КГКУ «Центр содействия семейному устройству Арсеньева» 2 июня. Ирину Сокуренко нашли живой. Это подтверди волонтеры ПРОО «Прим поиск».

7 июня в Арсеньеве завершились поиски беглянки, которая заставила поволноваться не только сотрудников центров, но и полицию, а также волонтеров. Ориентировка на девушку активно распространялась по интернету. Не исключено, что именно благодаря огласке ее удалось найти. Напомним, жителей края просили оказать содействие и сообщить любую информацию об Ирине.

Волонтеры выразили признательность всем, кто помог вернуть Ирину. Девушка жива, ее состоянию ничего не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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