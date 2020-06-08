На крупной продовольственной базе во Владивостоке загорелся склад

8 Июнь 2020 2020-06-08T01:28:33+03:00

Во Владивостоке загорелся склад на базе Фото: принтскрин видео.

Изменить размер текста: A A

В выходные серьезное ЧП случилось на оптовой базе, расположенной в Первомайском районе Владивостока. Очевидцы вызвали пожарных, когда заметили дым в одном из складских помещений.

Дым, вырывающийся наружу из склада на Калинина, 29а, стал причиной беспокойства работников продовольственной базы. На место происшествия оперативно приехали минимум 4 пожарных авто. Как уверяют свидетели, специалистам пришлось вскрывать дверь, чтобы попасть в задымленное помещение. Благодаря своевременному реагированию, обошлось без масштабного возгорания. Сейчас подробности случившегося выясняются. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/783638" frameborder="0"></iframe> Очаг возгорания находится за закрытой дверью.Видео: dps.control

Напомним, зимой во Владивостоке произошел серьезный пожар на овощной базе, расположенной неподалеку. На Калинина, 2, огонь успел уничтожить 450 квадратных метров постройки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/783639" frameborder="0"></iframe> Пожар на складе на территории оптовой базы во Владивостоке.Видео: dps.control

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU