2020-06-08T01:28:33+03:00
Происшествия

На крупной продовольственной базе во Владивостоке загорелся склад

На место ЧП оперативно приехали пожарные расчеты [видео]
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке загорелся склад на базеВо Владивостоке загорелся склад на базеФото: принтскрин видео.
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В выходные серьезное ЧП случилось на оптовой базе, расположенной в Первомайском районе Владивостока. Очевидцы вызвали пожарных, когда заметили дым в одном из складских помещений.

Дым, вырывающийся наружу из склада на Калинина, 29а, стал причиной беспокойства работников продовольственной базы. На место происшествия оперативно приехали минимум 4 пожарных авто. Как уверяют свидетели, специалистам пришлось вскрывать дверь, чтобы попасть в задымленное помещение. Благодаря своевременному реагированию, обошлось без масштабного возгорания. Сейчас подробности случившегося выясняются. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Очаг возгорания находится за закрытой дверью.Видео: dps.control

Напомним, зимой во Владивостоке произошел серьезный пожар на овощной базе, расположенной неподалеку. На Калинина, 2, огонь успел уничтожить 450 квадратных метров постройки.

Пожар на складе на территории оптовой базы во Владивостоке.Видео: dps.control

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ИСТОЧНИК KP.RU

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