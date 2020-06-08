Переселяют с корабля: «морскую собаку» пристраивают во Владивостоке

8 Июнь 2020 2020-06-08T02:13:47+03:00

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Отважному мореплавателю по кличке Бакс, ищут заботливые руки среди приморцев. Объявление о поиске хозяев для корабельного пса появилось в популярном в сети сообществе. 2-годовалый красавчик с разными глазами, который вырос в море, отдается в дом или на пароход.

Как уверяет автор объявления, Бакс всю жизнь провел на корабле. Четвероногий юнга, порода которого доподлинно не известна, но напоминает хаски (по строению тела и разным глазам), знает команды.

2-годовалый кобель вырос в море. Фото: dpskontrol125rus

– Отдаем в надежные руки, можно на пароход. Телефон 89146718935, – сказано в объявлении.

Что именно стало причиной срочной смены жительства, остается лишь предполагать.

– Возможно новый владелец судна запретил держать собаку. Не во все порты можно заходить имея на борту животное, – выдвигают догадки местные жители.

Девушка, разместившая объявление лишь отметила, что хочет улучшить жизнь собаке. По словам горожанки, пса планировали отдать на другое судно, там раньше жила собака, однако недавно она пропала. Экипаж переживал за судьбу любимца, который 8 лет охранял судно, объявления о пропаже разместили в сети. К сожалению, питомца нашли мертвым. Теперь моряки планируют завести сучку, так как боятся, что кобель опять убежит и ввяжется в драку.

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ИСТОЧНИК KP.RU