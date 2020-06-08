Грабитель из Артема наметил себе жертву в общественном транспорте

8 Июнь 2020 2020-06-08T02:28:28+03:00

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68-летняя жительница Артема стала жертвой грабителя. В подъезде дома на улице Кирова неизвестный мужчина отобрал у пенсионерки сумку, в которой лежали продукты и кошелек. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа полиции обнаружила выброшенную сумку недалеко от дома женщины, но кошелька в ней уже не оказалось.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность грабителя и доставили в отдел 33-летнего ранее судимого за аналогичные преступления жителя Артема.

Мужчина рассказал, что наметил себе в жертвы пенсионерку в маршрутном автобусе: увидел, как, расплатившись за билет, она положила кошелек в сумку. Злоумышленник проследил женщину до подъезда ее дома, в котором и совершил нападение.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Грабитель может попасть за решетку на срок до семи лет.

А пока ему избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Идет проверка мужчины на причастность к ранее совершенным преступлениям, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/783646" frameborder="0"></iframe> В Артеме задержан мужчина, ограбивший пенсионерку.Видео: пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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ИСТОЧНИК KP.RU