2020-06-08T03:14:04+03:00
Общество

На острове Русский автомобиль ушел под воду

Очевидцу удалось заснять момент погружения в море легкового автомобиля, слетевшего с берега [ВИДЕО]
Никита СЕРГЕЕВ
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Скриншот видео с инстаграм dps_vlСкриншот видео с инстаграм dps_vl
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7 июня около 8 часов вечера легковой автомобиль ушел под воду недалеко от Канала на острове Русский. Очевидцу удалось запечатлеть кадры погружения машины. Судя по расстоянию от берега, авто на определенной скорости слетело с дороги и, пролетев около десятка метров, оказалось в воде.

Видео инцидента появилось в одном инстаграм-пабликов, посвященных различным происшествиям на приморской земле. У подписчиков паблика сам факт погружения автомобиля в морскую пучину никаких особых реакций не вызвал, похоже, тонущими машинами в Приморье уже никого не удивишь. В основном люди выражают недовольство тем, что очевидец занимается видеосъемкой вместо того, чтобы спасать людей, возможно находящихся в салоне тонущего авто. Один из читателей выдвинул версию утопления транспортного средства «ради хайпа».

Остров Русский. Автомобиль уходит под воду.Видео: инстаграм dps_vl

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ИСТОЧНИК KP.RU

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