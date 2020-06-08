День России 2020 во Владивостоке: куда пойти, расписание мероприятий

8 Июнь 2020 2020-06-08T03:45:39+03:00

Праздновать День России в 2020 году во Владивостоке и Приморье будут в том числе и в онлайн формате

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12 июня 2020 года все Приморье отметит День России. Во Владивостоке, как и в других муниципалитетах края, будут проведены различные акции и события, но в онлайн формате. Рассказываем о том, как это будет.

Одно из главных ограничений при проведении акций на улицах, это участие в празднованиях малого количества людей с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

12 июня в 9.00 запланировано торжественное поднятие флага Российской Федерации. В мероприятии примут участие первые лица Приморья.

В 12.00 от подводной лодки С-56 стартует автопробег ко Дню России, маршрут пролегает через улицы Владивостока.

В 12.00 всем желающим предлагается присоединиться к всероссийской акции «Гимн России», включив и исполнив гимн Российской Федерации у открытого окна или на балконе своей квартиры.

В течение пятницы, 12 июня, во дворах приморцев планируется также давать концерты в рамках акции «Мы – Россия». Артисты будут исполнять патриотичные и тематические песни. Жители Приморья смогут послушать их из окон и со своих балконов.

Кроме того, музыку будут исполнять на некоторых общественных местах муниципалитетов Приморья. К примеру, во Владивостоке выступления артистов развернутся на центральной площади города и на Спортивной набережной.

С 8 по 15 июня Приморский край принимает участие во Всероссийской донорской неделе, которая приурочена в этом году также к празднованию Дня России и проводится на базе Краевой станции переливания крови.

В крае началась раздача бело-сине-красных ленточек жителям края в общественных местах. Работу проведут активисты из волонтерских штабов Приморья.

С 8 по 14 июня во Владивостоке состоится Фестиваль граффити. Уличные художники нанесут на стены зданий города изображения, посвященные Дню России.

Приморцы могут присоединиться к флешмобу в социальных сетях – «Окна России». Нанесите патриотические рисунки и слова поздравлений на оконные стекла дома или на работе, сфотографируйте то, что получится, и выложите снимок на своей странице с хэштегами: #ОкнаРоссии, #ДеньРоссии, #ДеньРоссии2020_Владивосток, #МыРоссия, #ПриморскийКрай.

Еще одна акция «Песни моей страны» посвящена одному из главных символов идентичности русского народа – березе. Чтобы принять участие в ней, нужно спеть песню «Березы» рядом с одним из таких деревьев на камеру и выложить видео на своей странице в социальных сетях с хэштегами: #ПесниМоейСтраны, #ДомТамГдеБереза, #МыРоссия, #ПриморскийКрай. Те, кто не хочет исполнять музыкальное произведение, могут сделать просто тематическую фотографию и также опубликовать ее в социальных сетях.

Кроме того, можно принять участие в акции «Мой флаг – моя гордость». Для этого нужно нарисовать бело-сине-красный триколор на щеке так, как это делали болельщики на Чемпионате мира по футболу – 2018 в России, сделать фотографию и выложить ее в социальные сети с рассказом о том, что значит для вас российский флаг и за что вы любите свою Родину с хэштегами #МыРоссия, #МойФлагМояГордость.

Другая акция ко Дню России в социальных сетях – «Испеки пирог и скажи: “Спасибо”». К 12 июня необходимо испечь пирог, подарить его тому, кого хочешь поблагодарить и опубликовать фото происходящего в социальных сетях с хэштегами: #МыРоссия, #МыВместе, #ЯЛюблюТебяЖизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU