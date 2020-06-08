«Потерял сознание»: Land Cruiser протаранил леера и повредил встречное авто в пригороде Владивостока

8 Июнь 2020 2020-06-08T05:34:11+03:00

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ДТП с участием Toyota Land Cruiser произошло в пригороде Владивостока 8 июня. По словам очевидцев, водителю джипа стало плохо, мужчина потерял сознание, именно это и спровоцировало аварию.

Водителю джипа понадобилась срочная помощь медиковФото: dps_vl

Происшествие случилось в районе улицы Маковского, рядом с остановкой общественного транспорта «Сахарный ключ» и КСК «Фетисов Арена». Внедорожник двигался в сторону выезда из города. Как уверяют свидетели, в какой-то момент машина начала вилять по дороге. Сначала джип врезался в леерное ограждение справа, а после, преодолев две полосы, угодил в отбойник, разделяющий потоки.

Машина протаранила леераФото: dps_vl

Неуправляемая машина лишь по счастливой случайности не снесла других участников дорожного движения. Однако без пострадавших все равно не обошлось. Отлетевшая от Land Cruiser деталь кузова угодила прямо в такси, проезжающее во встречном направлении. От удара у Toyota Prius довольно серьезно пострадал капот.

Встречное авто повредила отлетевшая детальФото: dps_vl

Очевидцы в срочном порядке вызвали для водителя джипа скорую помощь. Причины плохого самочувствия мужчины предстоит выяснить специалистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU