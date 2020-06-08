25 «умных остановок» появятся до зимы в столице Приморья

8 Июнь 2020 2020-06-08T05:35:17+03:00

Теплые модули, Wi-Fi, 4G, USB-зарядки, камеры видеонаблюдения, интерактивный билетный терминал и другие достижения цивилизации будут к услугам людей, ожидающих автобус

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Мэрия Владивостока начала поиск подрядчиков готовых установить 25 теплых остановочных павильонов на Заре, Второй Речке, Некрасовском путепроводе и всем протяжении улицы Светланской от центра до площади Луговой. Два аукциона на общую стоимость контрактов (максимальная цена) 108 488 159 рублей опубликованы на портале «Единой информационной системы в сфере закупок».

Павильоны обозначены, как сборные модульные конструкции в виде прямоугольного закрытого блока с входной дверью. Упоминаются остановки трех моделей: 6-метровые закрытого типа, сдвоенные полуоткрытые 8-метровые и большие 12-метровые.

Все остановочные павильоны по техническому заданию должны иметь закрытые теплые (отапливаемые) модули для размещения пассажиров. Зимой температура в павильоне не должна опускаться ниже 15 градусов при закрытых дверях. Сидения лавочек будут обогреваться отдельно. Ударопрочное трехслойное стекло толщиной не менее 10 миллиметров должно защищать людей, ожидающих транспорт от ветра и погодных осадков.

Освещаться павильоны будут светодиодными светильниками. Предполагается оснащение USB-зарядками, системой Wi-Fi и 4G, антивандальными камерами видеонаблюдения. На каждой «умной остановке» установят навигационное табло, которое будет оповещать о прибытии автобусов. Будет также интерактивный билетный терминал для пополнения и валидации транспортных карт. В нем же пассажиры найдут расположение городских достопримечательностей, интерактивную карту города, позволяющую проложить оптимальный маршрут до конечной точки поездки, отображение в режиме реального времени движения автобусов. С помощью терминала можно будет, в случае необходимости, вызвать экстренные службы 112.

Планируется установить на проспекте 100-летия от Зари до Некрасовской 16 павильонов, на Светланской от центра до Луговой — 9. Аукционы состоятся 17 июня, а закончить работы по установке новых павильонов должны до 15 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU