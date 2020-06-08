Кроха-олененок из Приморья перенес сложную операцию успешно
Приморский центр реабилитации редких животных «Тигр» сообщил через свой Instagram о том, что операция у малыша изюбря прошла успешно. Животное хорошо перенесло наркоз. Олененка около 5 недель от роду привезли в центр из Тернейского района: травмированный малыш вышел в поселок Максимовка, где его подобрали местные жители. Вероятно, животное подверглось нападению собак. У него сложный осколочный перелом передней ноги.
Специалисты организации надеются, что олененка получится поставить на ножки и выражают благодарность врачам, подарившим шанс на здоровую жизнь маленькому изюбрю.
Операция для олененка. Фото: instagram "Центр "Тигр"
СПРАВКА:
Изюбрь или изюбр — восточноазиатский олень, подвид благородного оленя. Впервые описан в 1869 году, в окрестностях Пекина. Обитает в Российской Федерации и в Китае, встречается в Корее и Северном Китае до реки Хуанхэ.
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ИСТОЧНИК KP.RU