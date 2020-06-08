Массовые прогулки и прирост заболевших: в Приморье 67 новых случаев COVID-19
Хорошая погода на выходных и послабление режима самоизоляции в Приморье, благоприятно повлияли на людей, засидевшихся дома. Люди массово устремились на прогулки. При этом эпидобстановка в крае отнюдь не самая благоприятная. Все за сутки специалисты выявили 67 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии опасное заболевание зафиксировано 2442 раза.
– На выходных была солнечная погода, люди массово вышли гулять в скверы, парки, поехали к морю. Напомню, в крае сохраняется режим повышенной готовности, несоблюдение масочного режима, «социальной дистанции» может обострить ситуацию. Мы находимся только на первом этапе ограничительных мероприятий. Нарушения могут привести к возвращению до первого этапа и приостановлению деятельности объектов, – прокомментировала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.
Всего в крае на наличие новой коронавирусной инфекции обследовано более 110 тысяч человек. По официальным данным, болезнь унесла жизни 23 приморцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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