2020-06-08T06:50:44+03:00
Общество

Как не попасться на уловки интернет мошенников в эпоху коронавируса

Вместе с экспертом МТС разбираемся, как избежать неприятных ситуаций и не клюнуть на удочку мошенников
Поделиться:
Как не попасться на уловки интернет мошенников в эпоху коронавирусаКак не попасться на уловки интернет мошенников в эпоху коронавирусаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На какие только хитрости не идут преступники, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан. Во время пандемии коронавируса у злоумышленников появились новые способы обмана. Вместе с экспертом МТС @sysoeva_pro разбираемся, как избежать неприятных ситуаций и не клюнуть на удочку мошенников.

Социальные выплаты

В связи с эпидемией часть приморцев может рассчитывать на особую социальную поддержку со стороны государства – выплаты на детей, поддержку бизнеса и другую помощь. Многие из нас хотят её получить. Мошенники тоже сориентировались в ситуации и запустили фальшивые рассылки о выплатах. Обычно они сопровождаются ссылками на фишинговые сайты, которые могут полностью дублировать «Госуслуги». Не переходите по таким ссылкам, даже если их прислали близкие. Во-первых, сайт, на который предлагается перейти, может оказаться с вирусом. Во-вторых, этот сайт может собирать личные данные с целью получить доступ к банковской карте. Пользуйтесь только официальными сервисами и сайтами государственных органов.

Возврат денег за перелет или турпутевку

Стоит быть осторожными, если вам предложили вернуть деньги за авиаперелёт или путешествие. Часто мошенники обзванивают несостоявшихся путешественников, представляясь сотрудниками авиакомпании, туроператора или страховщиками, и предлагают вернуть деньги. Взамен просят сообщить некоторую информацию для корректного перевода – так они пытаются узнать данные вашей карты. Чтобы избежать обмана, звоните на горячие линии авиакомпаний и туроператоров самостоятельно.

Сбор пострадавшим от коронавируса

Пользуясь доверчивостью и добротой людей, мошенники часто объявляют на сайтах или через мессенджеры и соцсети сбор средств на оборудование для больниц, защитные костюмы врачам, разработку вакцины независимыми талантливыми учёными. Да мало ли чего они еще придумают?! Для правдивости выставляют вызывающие доверие фотографии. Чтобы деньги пошли по назначению, помогайте только тем, кого вы знаете лично, или известным проверенным фондам.

Службы доставки

Часто от мошенников страдают службы доставки, сервисы с бесплатными объявлениями и даже интернет-магазины. Пользуясь тем, что доставка товаров невероятно востребована, злоумышленники создают сайты-копии популярных ресурсов. Как правило, внешне сайты настолько похожи, что различить их практически невозможно. Чтобы не подарить свои деньги мошенникам, непременно обращайте внимание на адрес сайта. Проверьте, есть ли значок «замок» в браузере перед адресом сайта (начинается с https). Наличие замка означает, что сайт защищен. Если возникли сомнения в надёжности ресурса, лучше информацию перепроверить. Не переходить по неизвестным ссылкам, особенно если ссылку прислали с незнакомого номера или адреса электронной почты.

Будьте внимательны и берегите себя и близких!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Страсти любовные: во Владивостоке экс-супруг шпионил за дамой сердца с помощью видеокамеры
Прокуратура выявила во Владивостоке дискриминацию при приеме на работу
«Там самая вкусная шаурма была»: серьезный пожар уничтожил популярный общепит в Приморье
Губернатор Приморья поручил проверить пляжи и турбазы на готовность принять посетителей
Как не попасться на уловки интернет мошенников в эпоху коронавируса
Массовые прогулки и прирост заболевших: в Приморье 67 новых случаев COVID-19
Кроха-олененок из Приморья перенес сложную операцию успешно
25 «умных остановок» появятся до зимы в столице Приморья
«Потерял сознание»: Land Cruiser протаранил леера и повредил встречное авто в пригороде Владивостока
Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке
День России 2020 во Владивостоке: куда пойти, расписание мероприятий
На острове Русский автомобиль ушел под воду