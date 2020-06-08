Как не попасться на уловки интернет мошенников в эпоху коронавируса

8 Июнь 2020 2020-06-08T06:50:44+03:00

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На какие только хитрости не идут преступники, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан. Во время пандемии коронавируса у злоумышленников появились новые способы обмана. Вместе с экспертом МТС @sysoeva_pro разбираемся, как избежать неприятных ситуаций и не клюнуть на удочку мошенников.

Социальные выплаты

В связи с эпидемией часть приморцев может рассчитывать на особую социальную поддержку со стороны государства – выплаты на детей, поддержку бизнеса и другую помощь. Многие из нас хотят её получить. Мошенники тоже сориентировались в ситуации и запустили фальшивые рассылки о выплатах. Обычно они сопровождаются ссылками на фишинговые сайты, которые могут полностью дублировать «Госуслуги». Не переходите по таким ссылкам, даже если их прислали близкие. Во-первых, сайт, на который предлагается перейти, может оказаться с вирусом. Во-вторых, этот сайт может собирать личные данные с целью получить доступ к банковской карте. Пользуйтесь только официальными сервисами и сайтами государственных органов.

Возврат денег за перелет или турпутевку

Стоит быть осторожными, если вам предложили вернуть деньги за авиаперелёт или путешествие. Часто мошенники обзванивают несостоявшихся путешественников, представляясь сотрудниками авиакомпании, туроператора или страховщиками, и предлагают вернуть деньги. Взамен просят сообщить некоторую информацию для корректного перевода – так они пытаются узнать данные вашей карты. Чтобы избежать обмана, звоните на горячие линии авиакомпаний и туроператоров самостоятельно.

Сбор пострадавшим от коронавируса

Пользуясь доверчивостью и добротой людей, мошенники часто объявляют на сайтах или через мессенджеры и соцсети сбор средств на оборудование для больниц, защитные костюмы врачам, разработку вакцины независимыми талантливыми учёными. Да мало ли чего они еще придумают?! Для правдивости выставляют вызывающие доверие фотографии. Чтобы деньги пошли по назначению, помогайте только тем, кого вы знаете лично, или известным проверенным фондам.

Службы доставки

Часто от мошенников страдают службы доставки, сервисы с бесплатными объявлениями и даже интернет-магазины. Пользуясь тем, что доставка товаров невероятно востребована, злоумышленники создают сайты-копии популярных ресурсов. Как правило, внешне сайты настолько похожи, что различить их практически невозможно. Чтобы не подарить свои деньги мошенникам, непременно обращайте внимание на адрес сайта. Проверьте, есть ли значок «замок» в браузере перед адресом сайта (начинается с https). Наличие замка означает, что сайт защищен. Если возникли сомнения в надёжности ресурса, лучше информацию перепроверить. Не переходить по неизвестным ссылкам, особенно если ссылку прислали с незнакомого номера или адреса электронной почты.

Будьте внимательны и берегите себя и близких!

ИСТОЧНИК KP.RU