Губернатор Приморья поручил проверить пляжи и турбазы на готовность принять посетителей
Губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сегодня, 8 июня, вновь поднял вопрос усиления контроля за соблюдением приморцами санитарных правил.
— Массового скопления людей быть не должно. В местах, где оказываются услуги населению, на предприятиях торговли, сферы бытовых услуг, в общественном транспорте необходимо строго соблюдать санитарные нормы. Обязательно проводить дезинфекцию подъездов, где проживают люди на самоизоляции или карантине, — заявил Кожемяко.
Глава региона поручил главам муниципальных образований к началу туристического сезона сформировать реестр пляжей, отдыхать на которых будет безопасно.
— Нужно провести мониторинг туристических баз, пляжей, палаточных городков на предмет легализации, соблюдения санитарных норм и готовности к приему посетителей. Когда этим объектам будет разрешено работать, на них должна проводиться бесконтактная термометрия, сотрудники должны быть протестированы и обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками. Приморья.
За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом, а значит общее количество заболевших в крае составило 2442 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU