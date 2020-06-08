2020-06-08T06:51:34+03:00
Общество

Губернатор Приморья поручил проверить пляжи и турбазы на готовность принять посетителей

Нельзя допустить, чтобы поток туристов вызвал новые вспышки эпидемии, — заявил губернатор
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Начинается мониторинг пляжей ПриморьяНачинается мониторинг пляжей ПриморьяФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сегодня, 8 июня, вновь поднял вопрос усиления контроля за соблюдением приморцами санитарных правил.

— Массового скопления людей быть не должно. В местах, где оказываются услуги населению, на предприятиях торговли, сферы бытовых услуг, в общественном транспорте необходимо строго соблюдать санитарные нормы. Обязательно проводить дезинфекцию подъездов, где проживают люди на самоизоляции или карантине, — заявил Кожемяко.

Глава региона поручил главам муниципальных образований к началу туристического сезона сформировать реестр пляжей, отдыхать на которых будет безопасно.

— Нужно провести мониторинг туристических баз, пляжей, палаточных городков на предмет легализации, соблюдения санитарных норм и готовности к приему посетителей. Когда этим объектам будет разрешено работать, на них должна проводиться бесконтактная термометрия, сотрудники должны быть протестированы и обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками. Приморья.

За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом, а значит общее количество заболевших в крае составило 2442 человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Страсти любовные: во Владивостоке экс-супруг шпионил за дамой сердца с помощью видеокамеры
Прокуратура выявила во Владивостоке дискриминацию при приеме на работу
«Там самая вкусная шаурма была»: серьезный пожар уничтожил популярный общепит в Приморье
Губернатор Приморья поручил проверить пляжи и турбазы на готовность принять посетителей
Как не попасться на уловки интернет мошенников в эпоху коронавируса
Массовые прогулки и прирост заболевших: в Приморье 67 новых случаев COVID-19
Кроха-олененок из Приморья перенес сложную операцию успешно
25 «умных остановок» появятся до зимы в столице Приморья
«Потерял сознание»: Land Cruiser протаранил леера и повредил встречное авто в пригороде Владивостока
Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке
День России 2020 во Владивостоке: куда пойти, расписание мероприятий
На острове Русский автомобиль ушел под воду