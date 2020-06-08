«Там самая вкусная шаурма была»: серьезный пожар уничтожил популярный общепит в Приморье
В центре Большого Камня накануне произошел серьезный пожар. Очевидцы засняли на видео возгорание ларька в котором продавали шаурму. По словам местных жителей, торговая точка горит уже не в первый раз.
ЧП на Аллея труда, 24/2, случилось в воскресенье днем. Общепит находится в непосредственной близости от торгового комплекса, поэтому возникла опасность распространения огня на административное здание.
В центре Большого Камня загорелся ларек с шаурмой.Видео: bkamen_news
– Твою дивизию. Там самая вкусная шаурма в Большом Камне была. Жаль их очень, – делятся в социальных сетях местные жители.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города Большой Камень в7 июня в 15:15. Спустя 4 минуты по указанному адресу прибыли огнеборцы.
– В 15.28 пожар был локализован, а в 15.48 - полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. К тушению были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы техники, – поделились специалисты пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Пожар случился рядом с торговым комплексом.Видео: bkamen_news
Напомним, в выходные пожар также произошел на оптовой базе во Владивостоке. Серьезных последствий удалось избежать благодаря своевременному обращению в пожарную охрану и оперативным действиям специалистов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На крупной продовольственной базе во Владивостоке загорелся склад
На место ЧП оперативно приехали пожарные расчеты [видео]
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU