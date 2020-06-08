2020-06-08T07:28:43+03:00
Происшествия

«Там самая вкусная шаурма была»: серьезный пожар уничтожил популярный общепит в Приморье

Очевидцы уверяют, что ларек горит уже не в первый раз [видео]
Ярослав ЮРИН
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Огонь уничтожил ларек в Большом КамнеОгонь уничтожил ларек в Большом КамнеФото: принтскрин видео.
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В центре Большого Камня накануне произошел серьезный пожар. Очевидцы засняли на видео возгорание ларька в котором продавали шаурму. По словам местных жителей, торговая точка горит уже не в первый раз.

ЧП на Аллея труда, 24/2, случилось в воскресенье днем. Общепит находится в непосредственной близости от торгового комплекса, поэтому возникла опасность распространения огня на административное здание.

В центре Большого Камня загорелся ларек с шаурмой.Видео: bkamen_news

– Твою дивизию. Там самая вкусная шаурма в Большом Камне была. Жаль их очень, – делятся в социальных сетях местные жители.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города Большой Камень в7 июня в 15:15. Спустя 4 минуты по указанному адресу прибыли огнеборцы.

– В 15.28 пожар был локализован, а в 15.48 - полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. К тушению были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы техники, – поделились специалисты пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Пожар случился рядом с торговым комплексом.Видео: bkamen_news

Напомним, в выходные пожар также произошел на оптовой базе во Владивостоке. Серьезных последствий удалось избежать благодаря своевременному обращению в пожарную охрану и оперативным действиям специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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