2020-06-08T07:44:55+03:00
Общество

Прокуратура выявила во Владивостоке дискриминацию при приеме на работу

Нарушитель трудового законодательства наказан
Никита СЕРГЕЕВ
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Прокуратура выявила во Владивостоке нарушения при приеме на работу. Фото: pixabayПрокуратура выявила во Владивостоке нарушения при приеме на работу. Фото: pixabay
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Один из работодателей Владивостока оштрафован на 10 тысяч рублей за дискриминацию при приеме сотрудников на работу.

Пытаясь заполнить вакантные места в своей организации, работодатель разместил в сети Интернет информацию о поиске работников, но одним из условий указал наличие у соискателей гражданства Российской Федерации. Между тем Трудовой кодекс Российской Федерации говорит о том, что никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, а так же от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

В адрес работодателя прокурором района внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Кроме того, Прокуратура Фрунзенского района Владивостока возбудила дело об административном правонарушении. Суд поддержал прокуратуру и оштрафовал работодателя на 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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