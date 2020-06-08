2020-06-08T09:06:31+03:00
Общество

Страсти любовные: во Владивостоке экс-супруг шпионил за дамой сердца с помощью видеокамеры

Теперь любителю подглядывать грозит уголовная ответственность
Милана СОКОЛ
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Мужчина подглядывал за бывшей супругойМужчина подглядывал за бывшей супругойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Житель Владивостока может лишиться свободы из-за вмешательства в личную жизнь своей бывшей супруги. Дело в том, что после развода распавшаяся пара продолжила жить под одной крышей. Предприимчивый Отелло установил в комнате экс-возлюбленной портативную видеокамеру.

Настоящая драма развернулась во Владивостоке в мае прошлого года. После расторжения брака семья проживала в одной квартире в Ленинском районе города. Но мирным существование бывших возлюбленных назвать нельзя. Женщина обнаружила в своей комнате спрятанную видеокамеру, это и послужило поводом для обращения в суд.

– Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, – отметила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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