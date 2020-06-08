«Оборона» становится «фронтом»: общественники взялись за «Почетного гражданина Владивостока».

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:47:38+03:00

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Инициативная группа владивостокцев «Культурная оборона», включающая в себя журналистов, художников, предпринимателей, создателей общественных проектов, сделала 8 июня сразу два обращения.

Одно послание активисты адресовали 42-м организациям, которые в марте этого года обратились в Думу города с представлением о присвоении звания «Почетный гражданин города Владивостока», приморскому галеристу и меценату, директору музея современного искусства «Артэтаж» Александру Городнему.

Второе обращение адресовано членам комитета по социальной политики Думы Владивостока, которым предстоит 9 июня рассмотреть кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока».

Напомним, заседание комитета по социальной политике и делам ветеранов городской Думы состоится завтра, 9 июня, в 10 часов в режиме видеоконференции. На нем будет решаться вопрос о внесении проекта решения Думы города Владивостока «О присвоении звания «Почетный гражданин города Владивостока».

Текст обращения инициативной группы «Культурная оборона» к организациям, выдвинувшим Александра Городнего своим кандидатом на получение звания.

Уважаемые друзья!

В марте направлением представлений в Думу города Владивостока вы поддержали нашу инициативу по выдвижению на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» Александра Городнего. В результате нашего совместного гражданского действия кандидатуру Александра Ивановича выдвинули в общей сложности 42 владивостокские организации различного направления деятельности, масштаба и юридического статуса.

Как многие из вас уже знают, 4 июня в Думе г. Владивостока прошло заседание комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока». Итогом работы данной комиссии стало решение не рекомендовать кандидатуру А. Городнего к присвоению Звания. То, каким образом проводилось заседание комиссии и в какой форме принимались ее членами решения, свидетельствует не только о тотальном игнорировании представителями городских органов власти мнения общественности, мнения горожан, но и о фактической узурпации отдельными представителями руководства города права на принятие решений в публичной сфере жизни Владивостока.

Мы выражаем вам искреннюю признательность за участие в выдвижении кандидатуры А. Городнего и считаем необходимым информировать вас о том, что собираемся не только до завершения всей процедуры по присвоению Звания в этом году настойчиво и последовательно отстаивать право на учет нашего общего мнения, но и готовим предложения по проведению действительно открытой, по-настоящему общественной и достойной нашего города процедуры присвоения звания «Почетный гражданин Владивостока» в будущем.

Текст обращения инициативной группы «Культурная оборона» к депутатам.

Депутатам Думы города Владивостока Л. Н. Таран, С. В. Примаченко, Е. Н. Ляшенко, Д. В. Поташеву Н. Г. Телелюевой

Уважаемые Людмила Николаевна, Станислав Владимирович, Евгений Иванович, Дмитрий Вячеславович, Надежда Георгиевна!

9 июня 2020 года Вам, как членам комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока, предстоит принять решение о рекомендации кандидатур для присвоения звания «Почетный гражданин города Владивостока» (далее — Звание) в 2020 году и разработать соответствующий проект решения Думы о присвоении данного звания.

В данной связи мы предлагаем вам:

1. Избежать искушения нарушить Положение о комитетах Думы города Владивостока, утвержденное Решением Думы г. Владивостока от 24.10.2008 № 149, а именно ст. 17, в соответствии с которой заседания комитетов Думы являются открытыми, и обеспечить возможность участвовать в заседании представителям предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений, которые обратились в Думу с представлениями о присвоении Звания в 2020 году.

2. Прервать вредоносную практику истории Думы города последних лет, когда базовую (то есть ограничивающую в дальнейшем рассмотрение всего круга представленных кандидатур) работу по подготовке предложений о присвоении Звания почему-то брала на себя комиссия по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока», выходя тем самым за рамки функции по проверке соответствия документов кандидатов требованиям МПА.

3. Рассмотреть на заседании комитета все одиннадцать представленных в соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин города Владивостока» (муниципальный правовой акт от 22 декабря 2008 г. № 103-МПА) и соответствующих требованиям вышеуказанного МПА кандидатур. В данной связи обращаем ваше внимание на такие нормы Положения о звании «Почетный гражданин города Владивостока» (муниципальный правовой акт от 22 декабря 2008 г. № 103-МПА), как «Решение Комиссии носит рекомендательный характер» (п.2.5) «Комитет рассматривает каждую кандидатуру отдельно».

4. При обсуждении каждой кандидатуры: а) предоставить возможность выступления представителям предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений, которые осуществили представление кандидатов на присвоение Звания; б) перед голосованием каждому из вас публично сказать об основаниях каждого из вас при принятии решения.

Инициативная группа «Культурная оборона»:

Марина Баринова, директор Бюро творческих находок Владивостока;

Илья Коротков, дизайнер интерьеров, индивидуальный предприниматель;

Татьяна Мазнева, журналист, главный редактор медиапроекта «Город B»;

Сергей Матлин, учредитель АНО «Центр развития молодежного творчества в Приморском крае», индивидуальный предприниматель;

Константин Михайлов, журналист «Комсомольская правда — Владивосток»;

Ирина Павленко, журналист;

Ирина Попович, дизайнер интерьеров, индивидуальный предприниматель;

Андрей Островский, журналист, главный редактор «Новой газеты во Владивостоке»;

Андрей Сидоров, культуртрегер.

Список организаций, предложивших в 2020 году присвоить звание «Почетный гражданин города Владивостока» Александру Городнему:

1. Автономная некоммерческая организация «Центр развития молодежного творчества в Приморском крае» 2. Бюро творческих находок Владивостока 3. Приморское отделение Союза художников России 4. Приморское отделение Союза журналистов России 5. Музей истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева 6. Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» 7. Джаз-бар «Контрабанда» (ООО «Контрабас») 8. Дизайнер и фотохудожник, индивидуальный предприниматель Илья Коротков 9. Дизайнер и фотохудожник, индивидуальный предприниматель Ирина Попович 10. Арт-сообщество «33+1» 11. Региональная молодежная общественная организация «Клуб молодых предпринимателей Приморского края» 12. ООО «Бизнес-школа «Рост» 13. Автономная некоммерческая организация «Де-Фриз» 14. Фонд «Содействия развитию современного искусства «Заря» (ЦСИ «Заря») 15. Приморская краевая организация «Российского Союза Молодежи» 16. Частное учреждение «Приморский краевой дом молодежи» 17. Приморская общественная организация «Центр правовой защиты и улучшения качества жизни граждан» 18. Приморское региональное отделение Союза фотохудожников России 19. ООО «Центр культуры управления» 20. Индивидуальный предприниматель Матлин Сергей Валерьевич 21. Автономная некоммерческая организация «Азиатско-Тихоокеанская школа» 22. Филиал Приморской краевой коллегии адвокатов Контора адвокатов «Реховский и партнеры» 23. Ассоциация по развитию общественных самоуправлений «Команда ТОС» 24. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Репутационных Технологий Владивостока» 25. Общественная организация «Территориальное общественное самоуправление „Патрокл-Сочинская“ города Владивостока» 26. ООО «ВЛком» 27. ООО «Рекламная компания «Спринг» 28. ООО «Платина» 29. ООО «Ивент Продвижение» 30. Индивидуальный предприниматель Науменко Роман Игоревич 31. Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» 32. ООО «Фриз» 33. ООО «СОБА» 34. ООО «ЮДС» 35. Краевая молодежная общественная организация «Приморский клуб веселых и находчивых» 36. ООО «Формэ» 37. Тихоокеанский туристический союз 38. Фонд культурных инициатив «ЭНСО» 39. ООО «АКЗ Сервис» 40. Архитектурная мастерская ГекАБ (индивидуальный предприниматель Васюкевич Роман Вадимович) 41. ООО «Симфония» 42. Общественный проект «Сам себе велосипед» (индивидуальный предприниматель Кучеев Михаил Евгеньевич).

На последнем своем собрании инициативная группа «Культурная оборона» приняла решение изменить свое название на «Культурный фронт».

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