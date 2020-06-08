В Приморье впервые составили рейтинг городов и районов по умению работать с молодежью
В Приморье презентовали результаты мониторинга реализации молодежной политики в муниципалитетах края. Специалисты впервые посчитали уровень исполнения Дорожной карты по работе с детьми и молодежью, а также то, насколько исполняется ранее принятый Стандарт молодежной политики в городах и районах.
Итоговый рейтинг за 2019 год:
1 место — Артемовский городской округ,
2 место — Владивостокский городской округ,
3 место — Чугуевский муниципальный район,
4 место — Уссурийский городской округ,
5 место — Пожарский муниципальный район,
6 место — Городской округ Спасск-Дальний,
7 место — Дальнегорский городской округ.
- А про остальных даже говорить не будем. Что будет дальше? Уже пошел разбор полетов в отдельных муниципалитетах. Мы подготовим каждому муниципалитету пакет рекомендаций по исправлению ситуации и вместе с ними их отработаем. Предстоит большая работа, но это серьезно изменит ситуацию, - прокомментировал рейтинг председатель приморского отделения Российского союза молодежи Максим Пряженников.
Глава приморского РСМ Максим Пряженников и депутат Госдумы Владимир Новиков
Рейтинг презентовали в пятницу, 5 июня, на заседании Совета муниципальных образований Приморья, которое прошло в дистанционном формате.
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ИСТОЧНИК KP.RU