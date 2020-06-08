2020-06-08T17:29:20+03:00
Политика

В Приморье впервые составили рейтинг городов и районов по умению работать с молодежью

Владивосток в рейтинге занял только второе место
Сергей БАЛАНОВ
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Приморская молодежьПриморская молодежьФото: Сергей БАЛАНОВ
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В Приморье презентовали результаты мониторинга реализации молодежной политики в муниципалитетах края. Специалисты впервые посчитали уровень исполнения Дорожной карты по работе с детьми и молодежью, а также то, насколько исполняется ранее принятый Стандарт молодежной политики в городах и районах.

Итоговый рейтинг за 2019 год:

1 место — Артемовский городской округ,

2 место — Владивостокский городской округ,

3 место — Чугуевский муниципальный район,

4 место — Уссурийский городской округ,

5 место — Пожарский муниципальный район,

6 место — Городской округ Спасск-Дальний,

7 место — Дальнегорский городской округ.

- А про остальных даже говорить не будем. Что будет дальше? Уже пошел разбор полетов в отдельных муниципалитетах. Мы подготовим каждому муниципалитету пакет рекомендаций по исправлению ситуации и вместе с ними их отработаем. Предстоит большая работа, но это серьезно изменит ситуацию, - прокомментировал рейтинг председатель приморского отделения Российского союза молодежи Максим Пряженников.

Глава приморского РСМ Максим Пряженников и депутат Госдумы Владимир Новиков

Глава приморского РСМ Максим Пряженников и депутат Госдумы Владимир Новиков

Рейтинг презентовали в пятницу, 5 июня, на заседании Совета муниципальных образований Приморья, которое прошло в дистанционном формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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