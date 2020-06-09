Туман и 100-процентная морось: типичная погода во Владивостоке на 9 июня 2020 года
Погода в Приморье находится во власти теплого сектора циклона. Отсюда в регионе переменная облачность. По прогнозам синоптиков портала Примпогода, в крае ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, а жители отдельных районов будут наблюдать за туманами. Дневные температуры воздуха в пределах +15 +35 градусов. Ветер южный умеренный до сильного.
Во Владивостоке сегодня облачно. Как говорят синоптики, с вероятностью 100 процентов будет моросить дождь. Туман начнет ослабевать лишь в середине дня, поэтому будьте аккуратны на дорогах. Днем воздух прогреется до +15 +17 градусов. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного.
В Уссурийске, как полагают специалисты, сегодня будет облачно, но с прояснениями. Дневные температуры воздуха колеблются в пределах +27 +29 градусов.
Облачно с прояснениями сегодня и в Находке. Утром ожидается морось, вероятность его появления – 100%. Днем +21 +23 градуса. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного.
ИСТОЧНИК KP.RU