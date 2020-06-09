2020-06-09T03:24:53+03:00
Общество

На приморца, курившего лежа в чаше «Вечного огня» в Артеме, завели уголовное дело

Следственный комитет расценил его действия как «Вандализм»
Константин МИХАЙЛОВ
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Следственный комитет в Приморском крае провел доследственную проверку сообщений в СМИ о мужчине, забравшемся 6 июня в чашу «Вечного огня» на мемориале ВОВ в Артеме, и возбудил уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм».

В ходе совместные следственно-оперативных мероприятий Следственного комитета, МВД и ФСБ установлена личность нарушителя. Задержан и доставлен в следственный отдел для дачи показаний 25-летний житель Артема.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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