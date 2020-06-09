«Приморье настоящий рай для гурманов»: гастротуризм в регионе 10 июня обсудят на онлайн-сессии ВЭФ

9 Июнь 2020 2020-06-09T03:16:18+03:00

Услышать и увидеть спикеров со всей страны, задать вопросы экспертам можно зарегистрировавшись на сайте мероприятия

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Завтра, 10 июня в 17 часов (по Владивостоку) состоится онлайн-сессия Восточного экономического форума, посвященная развитию гастротуризма. Эксперты из Москвы и Владивостока, регионов России и международных организаций обсудят гастрономический туризм как драйвер развития российской экономики.

Среди спикеров: губернатор Приморского края Олег Кожемяко, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, известные рестораторы. Модератор сессии: известный ведущий ТВ-шоу «Поедем, поедим!» Джон Уоррен.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, участники сессии оценят феномен дальневосточной кухни и его влияние на привлекательность Приморья для туристов. В прошлом году регион вошел в число наиболее привлекательных у иностранных туристов субъектов России. Тогда общий турпоток показал прирост 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

— Сегодня Приморье — это не только ближайшая Европа в Азии, но и настоящий рай для гурманов, поклонников качественных морепродуктов и любителей даров тайги. В нашем крае уже успели завоевать популярность фестивали, посвященные камчатскому крабу, дальневосточному гребешку и приморской мидии, корюшке и наваге, а также одному из самых экологичных приморских продуктов — меду. По статистике, в среднем в день такие мероприятия посещают до 5 тыс. человек. Зачастую именно гастрономический туризм становится поводом посетить Приморье повторно, — отметил губернатор края Олег Кожемяко.

Организаторами онлайн-сессии стали: правительство Приморского края, Фонд Росконгресс, центр «Мой бизнес», Туристско-информационный центр Приморского края.

Материалы онлайн-сессии ВЭФ могут быть полезны представителям туроператоров, отельерам, рестораторам из регионов России и стран СНГ. Чтобы посмотреть прямую трансляцию и задать вопросы, необходимо заранее зарегистрироваться.

Напомним Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока. Проведение ВЭФ-2020 намечено на 2-5 сентября во Владивостоке на острове Русский.

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ИСТОЧНИК KP.RU