2020-06-09T03:23:32+03:00
Общество

На каникулы со страховым полисом

Почта России предлагает оформить детский страховой полис «Отличная Защита Джуниор» в ближайшем отделении
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«Занятия на природе, в спортивных залах зачастую сопровождаются рисками, а в летний период дети особенно активны. Уникальность страхового полиса для детей заключается в том, что в него входит широкий перечень случаев, по которым предусмотрена гарантированная денежная выплата до 100 тысяч рублей», – рассказала заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Татьяна Разгонова.

Срок действия полиса родитель выбирает самостоятельно. Экономичный вариант – выбрать полис на летние каникулы. Приобретая страховку на год, родителям не нужно подстраиваться под график спортивных соревнований, в течение 12 месяцев полис сможет покрыть расходы на медицинскую помощь из-за травм во время тренировок или обычных прогулок на природе и в парке. Полис действует по России и за рубежом. Его оформление занимает до 10 минут, при этом достаточно паспортных данных страхователя и данных свидетельства о рождении ребенка, присутствие ребёнка не требуется.

Стоимость полиса и размер страхового покрытия будет зависеть от выбранных условий страхования и вида спорта, которым занимается ребенок. Минимальная стоимость полиса, оформленного в почтовом отделении, составила 560 рублей.

Напомним, Почта России сотрудничает с ведущими российский страховыми компаниями, а реализуемые отделениями почтовой связи страховые программы полностью соответствуют действующему в этой области законодательству. В отделениях Почты России можно застраховать имущество, здоровье детей и близких, приобрести сертификаты на дистанционную юридическую поддержку в различных отраслях права. Уточнить вопросы и получить консультацию по выбору варианта страхового полиса можно в любом отделении Почты России.

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