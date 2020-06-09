2020-06-09T03:58:26+03:00
Происшествия

Масштабная пробка сковала центр Владивостока из-за ДТП с такси и автобусом

Транспортный затор начинается с Эгершельда [видео]
Милана СОКОЛ
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Авария произошла на АлеутскойАвария произошла на АлеутскойФото: принтскрин видео.
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Рядовое ДТП в центре приморской столицы стало причиной мощного транспортного затора. Автобус и такси не смогли поделить проезжую часть на Алеутской. Транспортные средства заняли одну полосу на довольно узком участке дороги. Оптимистичности ситуации не добавляет и запаркованная обочина. Словом, места для проезда других участников дорожного движения осталось крайне мало.

Такси и автобус не поделили проезд во Владивостоке.Видео: dpskontrol_125rus

По сообщениям очевидцев, на данный момент пробка в центр города начинается с Эгершельда. Транспорт движется замедленно от перекрестка Бестужева -Верхнепортовая. В подробностях аварии еще предстоит разобраться специалистам. Не исключено, что причиной происшествия стала банальная невнимательность и несоблюдение дистанции.

От удара у Toyota Prius пострадал задний бампер и дверь багажника. ДТП еще не оформили. Автомобилистам следует заранее продумать пути объезда, чтобы не стоять в пробке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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