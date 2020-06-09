«Россети ФСК ЕЭС» начала основной этап строительства объектов для энергоснабжения компрессорной станции №1 газопровода «Сила Сибири»

9 Июнь 2020 2020-06-09T03:58:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Республике Саха (Якутия) началось строительство подстанции мощностью 50 МВА и линии электропередачи протяженностью 12,3 км для энергоснабжения компрессорной станции №1 «Салдыкельская» трубопроводной системы «Сила Сибири». До конца года объекты будут введены в работу. Всего в 2020 году «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») выполнит технологическое присоединение к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) трех компрессорных станций газопровода. Общая стоимость проектов – 2,1 млрд рублей.

В соответствии с заключенными договорами работа по созданию схемы внешнего электроснабжения газопровода проводится «Россети ФСК ЕЭС» на территории Якутии и Амурской области. Помимо КС-1 «Салдыкельская», в 2020 году будут подключены к ЕНЭС компрессорные станции №4 «Нимнырская» и №7 «Сивакинская» (по первому этапу). Для этого будет построено новое распределительное устройство 110 кВ на подстанции при НПС-18 нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», расширено распределительное устройство 110 кВ на подстанции 220 кВ «Сиваки». Также в 2020 году планируется завершение мероприятий по второму этапу присоединения к ЕНЭС электростанции Амурского газоперерабатывающего завода.

Работы выполняются в районах со сложными климатическими условиями – перепадами температуры в диапазоне от +38 до -57 градусов, ветровыми нагрузками до 27 м/с. Опоры ЛЭП высотой до 35,8 м устанавливаются на фундаменты глубиной до 4,8 м. От коррозии металлоконструкции защищены современными полимерными составами. При строительстве и модернизации энергообъектов используется высоконадежное силовое и коммутационное оборудование. Применяются новейшие автоматизированные системы мониторинга и контроля, фиксирующие минимальные отклонения от заданных параметров в режиме реального времени.

В настоящее время «Россети ФСК ЕЭС» обеспечивает электроснабжение четырех компрессорных станций «Силы Сибири», а также приемо-сдаточного пункта Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения – одного из крупнейших на востоке страны. Это позволяет осуществлять прокачку газа из Якутского центра добычи на экспорт в Китай.

Полностью создание схемы внешнего электроснабжения газопровода «Сила Сибири» в Якутии и Амурской области будет завершено в 2022 году. «Россети ФСК ЕЭС» присоединит к ЕНЭС восемь компрессорных станций, Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение и электростанцию Амурского газоперерабатывающего завода. Для этого компания введет в работу в общей сложности 206 МВА новой трансформаторной мощности и более 100 км ЛЭП.